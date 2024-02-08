تقارير إسرائيلية: 30 جنديا بجيش الاحتلال يعانون من فيروس قاتل «ليس له علاج»

بعد وفاة جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة إصابته بعدوى فيروسية خطيرة، أعلنت القناة 12 العبرية، أن 30 جنديًا من أفراد جيش الاحتلال يعانون من العدوى نفسها، وهي عدوى تقاوم المضادات الحيوية، وتعرف حاليًا بمستشفيات إسرائيل بالفيروس القاتل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن وفاة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدوى فطرية، بعد أسابيع من تعرضه لجروح خطيرة في المعارك المستمرة بقطاع غزة، وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الجندي أصيب في معارك غزة، خلال شهر ديسمبر الماضي، ثم تعرض لعدوى فطرية تقاوم المضادات الحيوية، ولم تنجح أي محاولات لتحسين حالته الصحية.

تربة غزة تحتوي على عوامل عديدة ضارة

وأكدت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مراسلة الشؤون الصحية، إصابة 30 جنديًا بالعدوى الفطرية الخطيرة، نتيجة المعارك في قطاع غزة، وذلك لأن تربة غزة تحتوي على عوامل عديدة ضارة، نتيجة القنابل والصواريخ التي نالت منها، فأصبحت مليئة بالميكروبات.

صحيفة «إسرائيل هيوم»، قالت أيضًا إن أكثر من 20 حالة إصابة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اكتشفت معاناتهم من العدوى الفطرية التي تعرض حياتهم للخطر، وذلك أثناء علاجهم في المستشفى.

تدخل الفطريات الجسم من خلال الجروح

مدير وحدة الأمراض المعدية في مركز «كابلان» الطبي وعضو جمعية الأمراض المعدية، أورين تسيماهوني، قال للصحيفة إن طبيعة انتشار الفطريات داخل الجسم، إذ تدخل الجسم من خلال الجروح، وتنتشر عبر مجرى الدم، وتلحق الضرر بالأعضاء الداخلية، مضيفًا أن العدوى الفيروسية ليست معدية، ولا تنتقل من مريض إلى مريض، ولكنها ليس لها علاج معروف في الوقت الراهن.