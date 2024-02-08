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وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2395 مجزرة في قطاع غزة

كتب:

منتصر سليمان
06:58 م | الخميس 08 فبراير 2024
آثار القصف الإسرائيلي على غزة

آثار القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2395 مجزرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل. 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس، أن العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن سقوط أكثر من 35 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة.

وتابعت: «الاحتلال ألقى أكثر من 66 ألف طن متفجرات على منازل المواطنين الآمنين في قطاع غزة».

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بقلم منتصر سليمان