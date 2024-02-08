«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن اغتيال قيادي بحزب الله

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مسؤوليته عن اغتيال عباس الدبس قيادي حزب الله اللبناني، وفق مصادر إعلامية لبنانية، مشيرة إلى أن هذا الرد جاء على نتيجة استهداف القواعد العسكرية في كريات شمونة الإسرائيلية، منذ 4 أيام.

اغتيال قيادي في حزب الله اللبناني

وأضافت «أبو شمسية» خلال حديثها في نشرة الأخبار مع الإعلامية داليا أبو عميرة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تبرر اغتيالها لقيادي حزب الله اللبناني، بأعتبار أنه كان مسؤولا عن بعض الضربات الصاروخية عام 2022 وأنه قائد دفاعات جوية فيما يتعلق بالهجمات التي تُشن من سوريا بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

بلينكن في فلسطين

وتابعت، أن عملية الاغتيال جاءت تزامنًا مع وجود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في فلسطين لتهدئة الأوضاع، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لوح منذ أيام أنه غير مستعد لفتح جبهة صراع جديدة ولكنه على جاهزية كاملة للرد على كل هذه الاستفزازات التي تأتي من جنوب لبنان.

وأكملت: «إذا ما ربطنا ما قاله نتنياهو عند سؤاله في المؤتمر الصحفي، لما لا تقومون باستهداف إيران؟، قال على العكس فإن الجيش الإسرائيلي يعمل على استهداف النقاط التابعة في إيران وأن إسرائيل ماضية قدمًا في دحر الإرهاب الذي مصدره إيران».