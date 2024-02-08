رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

منسق اتصالات البيت الأبيض: واشنطن تدعم إسرائيل بمزيد من الأموال لحماية أمنها

كتب:

عمرو هلال
09:15 م | الخميس 08 فبراير 2024
جون كيربي

جون كيربي

 كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، عن تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على حماية المدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أنهم عملوا على هذا الأمر منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف «كيربي»، خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الأموال بشأن أمنها، وفي نفس الوقت تؤكد على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

جون كيربي: المحادثة الهاتفية بين بايدن والسيسي لم تتطرق لنقل أهالي غزة لسيناء

جون كيربي: واشنطن لا تنوي تقليص وجودها العسكري في سوريا

جون كيربي: محادثاتنا مع تركيا متواصلة بشأن مخاوفها من الإرهاب

البيت الأبيض: بايدن سيستقبل عاهل الأردن يوم 12 فبراير لمحاولة حل الأزمة نهائيا

البيت الأبيض: سنراجع رد الفصائل الفلسطينية على صفقة المحتجزين
بقلم عمرو هلال