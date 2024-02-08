منسق اتصالات البيت الأبيض: واشنطن تدعم إسرائيل بمزيد من الأموال لحماية أمنها

كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، عن تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على حماية المدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أنهم عملوا على هذا الأمر منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف «كيربي»، خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الأموال بشأن أمنها، وفي نفس الوقت تؤكد على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة.