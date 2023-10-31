جون كيربي: المحادثة الهاتفية بين بايدن والسيسي لم تتطرق لنقل أهالي غزة لسيناء

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأنَّ المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والمصري، لم تتطرق إلى نقل المواطنين من غزة إلى سيناء، وفقا لنبأ أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

«الخارجية الأمريكية»: 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد كشفت منذ ساعات عن وصول 45 شاحنة مُحملة بالمساعدات ودخولها إلى غزة، أول أمس الأحد، ليصل إجمالي عدد الشاحنات للقطاع إلى 150 شاحنة.

وتابعت «الخارجية الأمريكية»، خلال مؤتمر صحفي، بأنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بتوصيل إمدادات الوقود الضرورية إلى «غزة»، وأنَّ الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية بضرورة عودة شبكات الاتصالات في القطاع إلى العمل.