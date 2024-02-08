نوع من التوابل ينصح بإضافته إلى نظامك الغذائي.. يقي من الإصابة بالسكري

يجهل البعض الدور الفعال للتوابل، ويتم إضافتها إلى الأطعمة لإضفاء نكهة مميزة لها، إلا أن هناك الكثير من الدراسات التي ثبتت فعالية نوع من البهارات في الوقاية من الإصابة بالسكري، خاصة للأشخاص الذين تكون مستويات السكر لديهم أعلى من المعتاد.

نشرت مجلة «American Journal of Clinical Nutrition» دراسة أجرتها على نحو 18 شخصا، وتمت إضافة القرفة إلى نظامهم الغذائي، والبعض الآخر لا، وقد عمل الباحثون، على قياس دم المشاركين كل 15 دقيقة، باستخدام أجهزة مخصصة لذلك، فماذا وجدوا؟

القرفة تساعد على مكافحة الإصابة بالسكري

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا القرفة، كان لديهم مستويات أقل من الجلوكوز في الدم، مقارنة بالنوع الآخر، وقد أشارت مجموعة من الدراسات السابقة، إلى وجود صلة بين القرفة وانخفاض نسبة السكر في الدم، فقد وجود في أحد التقريرات التي نشرت عام 2020، أن القرفة تعمل على تحسين نسبة السكر في الدم خاصة لمرضى السكري، والتي تعمل أيضًا على بطء مرض السكري من النوع الثاني.

وأكد محمد عبدالوهاب، أخصائي الباطنة والسكر، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك الكثير من الأطعمة التي ينصح بتناولها، لأنها تحد من خطر الإصابة بالسكري، مثل القرفة وذلك نتيجة لاحتوائها على مركبات تعزز حساسية الأنسولين، التي تعمل بدورها على خفض نسبة السكر في الدم.

تابع «عبد الوهاب» أن القرفة تعد من العناصر الأساسية، الغنية بمجموعة من المركبات التي تعزز حساسية الأنسولين، الأمر الذي يجعل الخلايا تتناول الجلوكوز، ما يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وذلك عبر تقليل رغبة الفرد في تناول السكريات، الأمر الذي يساعد بدوره في الحفاظ على وزن الجسم، ويحمي من الإصابة بالسمنة، كما تحتوي القرفة على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية من الالتهابات.

مخاطر الإفراط في شرب القرفة

وعلى الرغم من الفوائد العديدة للقرفة، إلا أنه يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في تناولها، لأن ذلك من الممكن أن يتسبب في الحساسية ويزيد من معدل ضربات القلب، وقد يتسبب في التقرحات الفموية، وإلحاق الضرر بالكبد وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية في تصريحات لـ«الوطن».