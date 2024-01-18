5 فوائد صحية لمشروب القرفة.. ينقي الجسم من السموم

تناول مشروب القرفة في فصل الشتاء له العديد من المزايا والمنافع لجسد الإنسان؛ باعتبار القرفة من المشروبات العشبية التي تحتوي على مضادات أكسدة تمنع الالتهابات وتنقي الجسم من السموم، فضلًا عن احتوائها على عدد من المعادن والفيتامينات التي تحمي خلايا الجسم من الإصابة بالأمراض، بحسب ما أوضحه تقرير طبي نُشر بموقع themanual.

تدفئة الجسم

يفضل الكثيرون تناول مشروب القرفة في فصل الشتاء، باعتباره من المشروبات التي تمنح الدفء لأجسادهم، وللاستمتاع بمذاقه المميز، وكذلك للحصول على فوائده الصحية، التي أوضحتها الدكتورة ليندا جاد الحق لـ «الوطن» في التالي:

- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد مشروب القرفة على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخات، ويفضل تناوله بعد الوجبات.

- مقاومة الالتهابات

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الالتهابات.

- تنظيم مستوى السكر في الدم

يساعد شرب القرفة على خفض مستوى السكر في الدم، من خلال تقليل رغبة الفرد في تناول السكريات، ما يحافظ على وزن الجسم ويحمي من الإصابة بالسمنة.

- التخلص من الدهون الزائدة

الانتظام على شرب القرفة يساعد على حرق الدهون، كما يساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يحدث فقدان في الوزن.

- تنشيط الدورة الدموية

تحتوي القرفة على مجموعة من المواد التي تعزز سيولة الدم وتنشط الدورة الدموية.

مخاطر الإفراط في شرب القرفة

ورغم الفوائد العديدة التي يحققها مشروب القرفة للجسم، حذرت جاد الحق، من مخاطر الإفراط في تناوله، والذي من الممكن أن يتسبب في الحساسية وزيادة معدل ضربات القلب، فضلًا عن التسبب في التقرحات الفموية، وإلحاق الضرر بالكبد.