البنتاجون: قتلنا 40 مسلحا تابعا لجماعات مدعومة من إيران بالعراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن النتائج الأولية لضربات واشنطن الأولى على سوريا والعراق تفيد بمقتل أربعين مسلحًا تابعا لجماعات مدعومة من إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

البنتاجون: لا نسعى للتصعيد في الشرق الأوسط

وقالت «البنتاجون»: «لا نسعى للتصعيد في الشرق الأوسط، والهجمات التي نشنها هي رد على ما يقوم به الحوثيون، ووجهنا ضربات لـ16 موقعا للحوثيين واستهدفنا أنظمة الدفاع وإطلاق الصواريخ ضد السفن بالمنطقة».

البنتاجون: تدمير 35 هدفا للحوثيين

وتابعت: «تم تدمير 35 هدفا للحوثيين منذ الثالث من فبراير الماضي، ولن نتردد في حماية الملاحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر، وتم إخطار الحكومة العراقية بشأن الضربة الأخيرة بعد وقت قصير من تنفيذها».

وأكملت: «تقديرنا أن أبا باقر الساعدي هو وحده من قُتل في الضربة التي نفذناها الأربعاء في بغداد، لا تكهنات بشأن تنفيذ أي عمليات عسكرية مستقبلا في العراق ولكننا سنتخذ كل الإجراءات المناسبة».