«القاهرة الإخبارية»: البنتاجون يتوعد بالرد على هجوم «التنف»

توعد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مجدداً اليوم الاثنين، بالرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة «التنف» العسكرية، على الحدود بين سوريا والأردن، أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عدد آخر.

الوزير لويد أوستن يعرب عن حزنه وغضبه

ونقلت وكالة «رويترز» أن الوزير لويد أوستن يعرب عن حزنه وغضبه إزاء مقتل جنود أمريكيين، في هجوم بطائرة بدون طيار، على الحدود الأردنية السورية، وفقاً لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنه «لا الوزير أوستن، ولا الرئيس جو بايدن، سيتسامحان مع الهجمات على القوات الأمريكية، وسيتخذان جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عنها».