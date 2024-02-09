رانيا منصور: سعيدة بمشاركة تامر حسني كليب «موضوع رجوعنا»

أعربت الفنانة رانيا منصور عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بمشاركة تامر حسني في أغنية موجوع رجوعنا.

وأكدت منصور أنها «مبسوطة» وسعيدة بالمشاركة مع تامر حسني والذي كانت تتمنى العمل معه منذ فتره طويلة، إلى أن سمحت لها الفرصة في كليب «موضوع رجوعنا»، الذي تم طرحة منذ ساعات وانهالت عليها من وقتها المباركات.

أغنية موضوع رجوعنا لتامر حسني

وطرح منذ ساعات قليلة المطرب تامر حسني أغنية «موضوع رجوعنا» من ألبوم هرمون السعادة من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني، والأغنية تتسم بالطابع الدرامي وشاركته بالتمثيل الفنانة رانيا منصور.