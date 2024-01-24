قبل أغنية «معلش» مع تامر حسني.. نجوم تعاونوا مع زاب ثروت

بعد بضع ساعات من طرح أغنية «معلش» التي جمعت بين الفنان تامر حسني ومطرب الراب زاب ثروت استطاعت أن تصبح «التريند» الأول، كما أنّها أصبحت من أكثر الأغاني بحثًا على محركات التواصل الاجتماعي ونجح الثنائي في تحقيق عدداً كبير من المشاهدات فور طرحها على «يوتيوب» إذ وصل حتى الآن إلى 350 ألف مشاهدة.

وقبل التعاون بين زاب ثروت والفنان تامر حسني، استطاع مطرب الراب أن يحقق نجاحات كثيرة وذلك من خلال ألبوم تمّ طرحه عام 2018 يحمل اسم «المدينة» والذي تعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم كما استطاع ان يصنع «ميكس» من الأغاني الذي احبها المستمعين.

محمود العسيلي

تعاون مطرب الراب زاب ثروت مع الفنان محمود العسيلي وذلك قبل 5 سنوات من خلال أغنية تحمل اسم «السعادة» واستطاعت الأغنية أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال منصة «اليوتيوب» إذ أنّها كانت تحمل الكثير من البهجة التي أدخلها الفنانين على قلوب المستمعين، وحققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن عدداً من المشاهدات قد تصل إلى 6 ملايين و398 ألفاً من المشاهدة على تطبيق «يوتيوب».

حمزة نمرة والملحن ساري هاني

كما قدم زاب ثروت أغنية إلى جانب المطرب حمزة نمرة وكانت من ألحان ساري هاني وذلك عام 2018، واستطاعت هذه الأغنية ان تحقق عدداً مشاهدات كبير أيضاً منذ طرحها وحتى الآن، إذ حققت 31 مليونًا و434 ألفًا من المشاهدة على «يوتيوب»، وتحدث الأغنية عن الأصدقاء والمواقف الجيدة بينهم، إذ حملت اسم «الصحاب».

طارق الشيخ

وفي نفس العام 2018 أطلق زاب ثروت أغنية أخرى بجانب المطرب الشعبي طارق الشيخ، وكانت مضمونها عن «غدر الصحاب»، إذ أنها حملت الاسم ذاته، وحققت عدد مشاهدات على «يوتيوب» يصل إلى 64 ميلونًا و529 ألف مشاهدة.

أمير عيد وساري هاني

تعاون زاب ثروت مع أمير عيد الذي يُعد أحد أفراد فرقة «كايروكي» الشهيرة وذلك من خلال 3 أغاني قدموها إحداهما تقع في ألبوم «المدينة» الذي تم طرحه عام 2018 وتحمل اسم «الغربة».

واستطاعت تلك الأغنية أن تحقق عدد مشاهدات يصل إلى 8 ملايين و639 ألف مشاهدة على «يوتيوب» منذ يوم طرحها، ومن جانب أخر كان التعاون الأول بين الثنائي من خلال أغنية «في السما» والتي تمّ طرحها قبل عام من أغنية «الغربة»، ثم يجتمعون للمرة الثالثة في العام الماضي 2023 من خلال أغنية «دوران» الذي حققت مشاهدات 887 ألف على «يوتيوب».