تامر حسني يحقق ربع مليون مشاهدة بأغنية «موضوع رجوعنا» خلال ساعات

حقق المطرب تامر حسني ربع مليون مشاهدة عبر قناته على موقع الفيديوهات اليوتيوب بكليب «موضوع رجوعنا»، والذي طرحه خلال ساعات وشاركته فيه البطولة الفنانة رانيا منصور.

وروج تامر حسني للأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قبل طرحها بنشر البرومو الدعائي معلقا: «أغنية موضوع رجوعنا من ألبوم هرمون السعادة».

أغنية موضوع رجوعنا لتامر حسني

أغنية «موضوع رجوعنا» لتامر حسني من ألبوم هرمون السعادة وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة رانيا منصور والاغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.