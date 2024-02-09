حيلة جديدة تزيد مساحة هاتفك إلى 100 جيجا بايت

امتلاء مساحة التخزين على الهاتف، من أكثر المشكلات التي تواجه كثير من المستخدمين، وتتطلب حذف الملفات والصور، لإخلاء مساحة تخزينية، إلا أن ذلك الحل يبدو صعبًا على المستخدمين، ما يدفعهم إلى البحث عن حيلة تساعدهم على تجاوز ذلك سريعًا.

حيلة جديدة قدمها موقع «البوابة العربية للتقنية» لمئات المستخدمين، لزيادة مساحة التخزين إلى نحو 100 جيجا بايت، تغنيك عن الاستعانة بـ«كارت ميموري»، أو حذف الوسائط والصور والمستندات.

تطبيق لزيادة مساحة هاتفك لـ100 جيجا

إذا كنت ترغب في زيادة مساحة هاتفك، كل ما عليك فعله، التوجه مباشرة إلى متجر «جوجل بلاي»، والعمل على تنزيل تطبيق «Degoo» الذي يتيح لك مساحة تخزينية تصل إلى نحو 100 جيجا بايت في السحابة الإلكترونية، التي تحافظ على ملفاتك آمنة تمامًا، ما يقلل من فرص اختراقها.

طريقة استخدام تطبيق «Degoo»

يتعين عليك بعد تنزيل التطبيق مباشرة، إنشاء حساب على Degoo، وبمجرد الانتهاء، يتاح لك بسهولة تحديد كل الملفات التي تحتاج لتخزينها عليه، ما بين صور وفيديوهات ووسائط متعددة، بشرط ألا تتجاوز مساحتها 100 جيجا بايت.

ويمكنك العمل على زيادة مساحة الهاتف الخاصة بك على التطبيق، عبر العمل على دعوة أصدقائك إلى استخدامه، فهذا يمكنك من توسيع مساحة سحابتك الإلكترونية بطريقة مجانية تمامًا، فالأمر قد يبدو صعبًا إلا أن هذا التطبيق يتيح لك تلك المساحة التخزينية بسهولة.

وحذر شريف إسكندر، خبير تكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، من تحميل التطبيقات غير الموثوقة، ووجب على أي حال التأكد من مصدر الشركة صاحبة التطبيق «Degoo»، وإذا كانت من الشركات الموثقة فذلك يعطي مزيدًا من الأمان والحماية للمستخدم، وفي حالة العكس وجب عدم تنزيل التطبيق إطلاقًا لأنه ربما يتسبب في سرقة بيانات الهاتف.

حيل أخرى لإخلاء بعض المساحة في هاتفك

قدم مركز جوجل بعض الطرق الأخرى التي تساعد على إخلاء مساحة الهاتف.

إغلاق التطبيقات

يمكنك بدلا من حذف التطبيقات العمل على إغلاقها، خاصة في حالة عدم استخدامها، وذلك عبر التوجه إلى الإعدادات والعمل على اختيار غلق التطبيق، وإذ وجدت أنك تحتاج إليه مجددًا فكل ما عليك فعله هو تثبيته مرة أخرى بكل سهولة.

محو ذاكرة التخزين المؤقت

تساعدك عادة محو ذاكرة التخزين المؤقتة في توفير مساحة إضافية في الهاتف، وذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات، لتجد خيار محو الذاكرة المؤقتة، الذي يمكنك من إضافة المزيد من الملفات مجددًا.

محو مساحة التخزين الخاصة بالتطبيقات

محو مساحة التخزين واحدة من الحيل التي تمكنك من حذف البيانات الخاصة بالتطبيق، حاول حذف البيانات داخل التطبيق أولاً، لأن ذلك يساعد بدوره في تعزيز مساحة هاتفك، ويتيح لك إضافة المزيد من الملفات والصور إلى جهازك.