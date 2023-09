طال انتظارها.. أيلون ماسك يضيف ميزة جديدة لتطبيق «إكس»

ميزة جديدة أضافها مواقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقا، وذلك بعدما أعاد إيلون ماسك، المصنف كأغنى شخص في العالم، تركيزه من أخطار الذكاء الاصطناعي، وهذه الميزة تمكن مستخدمي التطبيق من الاحتفاظ بالمنشوارت التي أعجبوا بها من قبل.

مستخدمي تطبيق «إكس» سيتمكنون من الاحتفاظ بسجل المنشورات التي أعجبوا بها بشكل خاص، وذلك من خلال النقر البسيط على زر «إخفاء علامة التبويب» الجديد، إذ كتب إيلون ماسك تغريدة عبر حسابه الشخصي، قال فيها: «يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك، لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية bookmarks للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط».

You can now hide your likes, but I recommend keeping them open and just using bookmarks for interesting posts https://t.co/mF1lhMc1mb