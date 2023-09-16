طال انتظارها.. أيلون ماسك يضيف ميزة جديدة لتطبيق «إكس»

ميزة جديدة أضافها مواقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقا، وذلك بعدما أعاد إيلون ماسك، المصنف كأغنى شخص في العالم، تركيزه من أخطار الذكاء الاصطناعي، وهذه الميزة تمكن مستخدمي التطبيق من الاحتفاظ بالمنشوارت التي أعجبوا بها من قبل.

الاحتفاظ بالمنشوارت

مستخدمي تطبيق «إكس» سيتمكنون من الاحتفاظ بسجل المنشورات التي أعجبوا بها بشكل خاص، وذلك من خلال النقر البسيط على زر «إخفاء علامة التبويب» الجديد، إذ كتب إيلون ماسك تغريدة عبر حسابه الشخصي، قال فيها: «يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك، لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية bookmarks للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط».

You can now hide your likes, but I recommend keeping them open and just using bookmarks for interesting posts https://t.co/mF1lhMc1mb — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023

ميزة «الإشارات المرجعية»، قدمها «ماسك» والتي يعتبرها «إعجابًا صامتًا بحكم الأمر الواقع»، بعد إثارة موضوع هذا الخيار قبل أشهر من شرائه لتويتر العام الماضي، وذلك حسب ما نشره موقع «العربية»، وأجرى «ماسك» في شهر يوليو الماضي من هذا العام، أكبر تغيير له حتى الآن، حيث تخلص من شعار الطائر وأعاد تسمية تويتر بـ«إكس».

تغيير اسم تويتر إلى «إكس»

وإعادة تسمية تويتر بـ«إكس»، تعد خطوة كبيرة من جهد أوسع يبذله الملياردير الأميركي «ماسك»، لدمج الموقع ضمن طموحاته طويلة المدى من أجل منافسة تطبيق «WeChat» الصيني، والذي يمزج وظائف الوسائط الاجتماعية مع الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والمزيد.

واستجاب المستخدمون، خلال هذا التغيير لإعلان ماسك عن «إخفاء الإعجابات» إلى حد كبير، وذلك عبر إلقاء النكات حول المحتوى الصريح الذي قد لا يرغب المستخدمون في أن تتم الموافقة عليه علناً.

الإنترنت بديلا للتعليم الجامعي

في تغريدة ساخرة أثارت الجدل، دعى الملياردير الأمريكي ورائد الأعمال الأشهر إيلون ماسك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إلى اعتبار الإنترنت كلية مجانية وبديلًا للتعليم الجامعي، مستندًا على أنه مصدر للمعلومات الحقيقية التي ستجلب لك وظيفة بعد ذلك وليس التعليم الجامعي.

الإنترنت كلية مجانية مفتوحة للجميع بحسب ما عبر «ماسك» عن رأيه بالتعليم الجامعي، من خلال صورة نشرها قال فيها: معظم الطلاب يذهبون إلى الجامعة ويتخرجون منها بنفس المستوى في المعرفة دون أي استفادة مذكورة.