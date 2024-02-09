تفاصيل حادث إطلاق النار في سوق بجورجيا.. مقتل عم المشتبه به (صور)

شهدت جورجيا الدولة الواقعة في منطقة جنوب القوقاز، صباح اليوم، حادث إطلاق نار، في أحد الأسواق الشعبية بمدينة روستافي جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم عم المشتبه به وإصابة أشخاص آخرين بينهم ابن عم المتهم، فيما تمكنت القوات الأمنية من اعتقال المسلح.

ووفق قناة «العربية» في نشرتها باللغة الإنجليزية ، فإن مدينة روستافي، مركز صناعي يقطنه 126 ألف شخص على بعد 25 كيلومترا من العاصمة الجورجية تبليسي.

تفاصيل حادث إطلاق النار في جورجيا

وكشفت وزارة الداخلية في جورجيا، الدولة الواقعة، في بيان، تفاصيل حادث إطلاق النار، وقالت إن المشتبه به، أطلق عدة أعيرة نارية على منطقة السوق، موضحة أن الجاني مواطن جورجي من مواليد 1988، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اعتقال المشتبه به في جورجيا

وأضافت وزارة الداخلية في جورجيا، أن تم اعتقال المشتبه به في مكان الحادث، وحوادث إطلاق النار الجماعية نادرة نسبيا في جورجيا، حيث يعاقب القانون في الدولة على حيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني بالسجن لمدة 6 سنوات.

وقال شهود عيان، إن من المحتمل أن يكون إطلاق النار في روستافي، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، مرتبطًا بالانتقام الشخصي.