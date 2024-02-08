طوفان سرقة السيارات يربك الشرطة الأمريكية.. اللصوص يستهدفون مركبات فاخرة

تعيش نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية أزمة بعد أن عمد، اللصوص لتنفيذ عمليات سرقة موسعة أشبه بالطوفان لسيارات فاخرة بعينها.

الشرطة تستخدم حيلة جديدة

وبحسب موقع «إيه بي سي 7» الأمريكي، فإن أحد الأحياء في نيوجيرسي شهد عددًا متزايدًا من عمليات السطو على المنازل وسرقة السيارات، ما دفع الشرطة إلى استخدام طائرات بدون طيار لمحاولة التخفيف من النشاط الإجرامي المتزايد.

في نهاية الأسبوع الماضي فقط، كانت هناك سلسلة من عمليات السطو على المنازل غير المأهولة، حيث حطم اللصوص النوافذ للوصول إلى المجوهرات والأشياء الثمينة.

الجرائم تحدث في جميع أنحاء المجتمع

وقال أحد السكان: «لقد ذهبت إلى هوم ديبوت واشتريت جهازين لكشف الحركة وأضواء مزودة بكاميرات، والآن بتشغيل المنبه في كل مرة أغادر فيها منزلي»

اجتماع موسع

وعقدت إدارة شرطة القمة اجتماعا، صباح الثلاثاء لحث السكان على اتخاذ إجراءات السلامة لحماية أسرهم ومنازلهم وسياراتهم، فيما قال الضابط ريان بيترز: «سيخرج ضباطنا مجانًا، بالطبع، لإجراء تقييم لموقع منزلك لإجراء مراجعة لآليات القفل على أبوابك ونوافذك وأنظمة الأمان الخاصة بك»، ويقول رجال الشرطة إن الكاميرات والأضواء الساطعة وأنظمة الإنذار والكلاب التي تنبح هي أدوات ردع جيدة - لكن اليقظة هي المفتاح».

وينصحون أيضًا بعدم ترك المفاتيح في السيارات أو في أماكن مرئية في منزلك.

تقول الشرطة إن لصوص السيارات يستهدفون سيارات BMW الفاخرة، وتريد من أصحاب تلك السيارات اتخاذ المزيد من الاحتياطات.