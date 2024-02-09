خبير سياسي: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت منذ 1948

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن دور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ليس أمرا جديدا، ولكنه الدور الذي تقوم به الدولة المصرية والذي له امتداد تاريخي، بدأ منذ بداية هذه الأزمة الدائرة على الأراضي الفلسطينية منذ 1948.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الصراع الذي شهدته الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي، جاءت تؤكد على ثبات واستمرار الدور والموقف المصري تجاه هذه القضية، الذي لم يتغير منذ 1948.

وأوضح أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بارز بشدة منذ اندلاع الصراع الأخير في فلسطين، حيث عملت مصر وقيادتها السياسية، على دعم الموقف الفلسطيني على كل الأصعدة، سواء الصعيد الإنساني أو الصعيد الساسي والدبلوماسي.

مصر تفتح معبر رفح على مصرعيه

وأكد أن الدولة المصرية تفتح معبر رفح منذ بداية الصراع، وتبذل كل الجهود الممكنة من أجل إيصال المساعدات بالكميات المناسبة للمدنيين العزل في قطاع غزة، بالرغم من تعنت قوات الاحتلال الاسرائيلي وعملها على عرقلة وصول المساعدات باستخدام حجج متعددة، إلى جانب أن حرص مصر على تجهيز وإرسال المساعدات بالرغم من ظروفها الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي دليل قاطع على موقفها تجاه القضية وحرصها على مساندة الأشقاء.

وأضاف أن القيادة السياسية تمتلك رؤية واضحة واستباقية للوضع، وحذرت أكثر من مرة من الآثار السلبية التي من الممكن أن تعود على المنطقة نتيجة هذا الصراع المستمر في قطاع غزة، وقد بدأت تداعيات الأزمة بالفعل، حيث اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي يعتبر انذار خطر وأول آثار الأزمة على المنطقة.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسي في كل خطاباته على أن حلول السلام على فلسطين وهو عبارة عن إحلال السلام لكل المنطقة، فضلا عن تأكيده على أن الحل الوحيد للأزمة هو حل الدولتين ليكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.