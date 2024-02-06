«حصاد الأسير ورصاصة لكل رضيع» معرضان تشكيليان لدعم القضية الفلسطينية

قالت وفاء ياديس الفنانة التشكيلية، إن هناك من يرى أن الفن التشكيلي هو مجرد تصميم يخص الأثرياء فقط، وهذه الفكرة مغلوطة، لأن الفن عبارة عن علم له تأثير على مدارك الإنسان الوجدانية، وهو ما يجعله يعبر عن أفكاره ومشاعرة بشكل فني رائع.

الفن يرتبط بالسياسة

وأضافت «ياديس» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة «dmc»، أن الفن يمكن مزجه مع أي علم آخر: «أنا خريجة من كلية فنون جميلة، ودرست الفن التشكيلي ونفس الوقت عملت ماجيستير في العلوم، وكمان الفن بيرتبط بالسياسة وبيدخل في توجيه عقول المجتمعات في العالم».

القضية الفلسطينية

وتابعت: «المعارض بعملها عشان أوصل للناس مفهوم وفكرة وقضية بشكل فني، بشرط تكون القضية متواقفة مع مبدأ دولتي ولا تخالفها، آخر معرض هو رصاصة لكل رضيع بيتكلم عن القضية الفلسطينية لكن بعد كده أنا عملت سلسلة معارض أون لاين عشان أوصل لأكبر قدر من الناس، وعشان أحل مشكلة حجز القاعات لتوفير الوقت».

معرض حصاد الأسير ورصاصة لكل رضيع

وأكملت بأن معرض حصاد الأسير ورصاصة لكل رضيع يبثان وقائع حقيقية حية عن القضية الفلسطينية وما يجري بالقطاع بصورة فنية معبرة، بأخذ اللوحة لمنطقة أبعد من الصورة الفوتوغرافية، لافتة إلى أن هناك العديد من المدارس الفنية، وكل مدرسة تخاطب نوعيات عقلية معينة من العالم، والفنان الشامل هو من يستخدم أنواع مختلفة من المدارس، لمخاطبة أكبر قدر من الأفراد.