هل هناك زيادة جديدة بالمعاشات والمرتبات في يوليو؟.. «خطة النواب» تجيب

هل هناك زيادة جديدة بالمعاشات والمرتبات في يوليو؟ سؤال يطرحه الكثيرون في الشارع المصري بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وبينها زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار العلاوات السنوية، وهو ما أجاب عنه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«النواب».

زيادة المرتبات والمعاشات

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بحسب القانون يكون هناك زيادة سنوية في المعاشات والمرتبات، تطبق في يوليو من كل عام، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر منذ أيام قرارا بتبكير صرف الزيادة بتطبيق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تتضمن الزيادة السنوية المقررة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تطبق القرارات اعتباراً من أول مارس المقبل، بعد إجراء مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقوانين «العلاوات الاستثنائية في المرتبات، قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، قانون زيادة المعاشات» وتقديمها إلى البرلمان، لافتا إلى أنه بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة تكون الدولة قامت بتبكير الزيادات السنوية لمدة 4 أشهر بدلا من تطبيقها ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025.

زيادة المرتبات في يوليو

وأضاف النائب مصطفى سالم، أن مجلس الوزراء سيرسل التعديلات فور الانتهاء من إعدادها إلى المجلس، الذي بدوره يحيلها إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة، تمهيداً لتطبيقها تطبيقها بداية من شهر مارس، قبل دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن تبكير إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن الأجور والمعاشات ودعم تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي مبكرًا، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، يأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وحماية محدودي الدخل.