زيادة المرتبات 2024.. مواعيد التطبيق للموظفين والعاملين بالقطاع العام

يتسأل عدد كبير من موظفي الحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية عن الزيادات الجديدة في المرتبات، بعد اقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من القرارات والحزم الاجتماعية لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة

الزيادات الجديدة في المرتبات 2024

وتستعرض «الوطن» الزيادات الجديدة في المرتبات والتي سيتم تنفيذها بداية من شهر مارس المقبل 2024، وهي حسب الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والعاملين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:

- زيادة الدرجة الممتازة إلى 12.200 ألف جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 10.200 ألف جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 ألف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 ألف جنيه.

- الدرجة الثانية 7200 ألف جنيه.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 ألف جنيه.

- الدرجة الرابعة 6.200 ألف جنيه.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.

- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.