«المؤتمر»: تنشيط الاقتصاد الأزرق والنقل البحري وإنشاء مفوضية للتعليم

تنوعت رؤية حزب المؤتمر فى كيفية وآليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، وتشمل الاهتمام بملفات عدة منها تنشيط السياحة وزيادة العائد منها، والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن طرح رؤى فى مجال الاستثمار وكيفية تشجيعه، إلى جانب التطرق إلى ملفات متعلقة بالإجراءات النقدية والبنكية، وحل قضية تراجع الجنيه أمام العملات الصعبة، حسبما أكد الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس الحزب.

نائب رئيس الحزب: قطاعات السياحة والدواء ومنظومة التأمين الصحي الشامل أولوياتنا

وأضاف «مرشد» لـ«الوطن» أن رؤية الحزب تشمل ضرورة النهوض بملف الدواء وإيجاد حلول له على المدى القصير والطويل، إلى جانب الاهتمام بملف الثقافة وتطوير وتفعيل وتحديث دور قصور الثقافة، فضلاً عن ملف التعليم وضرورة إنشاء مفوضية للارتقاء به، بخلاف الكثير من الملفات التى تمس الحياة السياسية.

واستكمل: «سنناقش تفعيل دور الأحزاب، ورؤيتنا للمناخ السياسى والانتخابات المقبلة فى المحليات ومجلسى النواب والشيوخ، والكثير من الملفات التى تم العمل عليها من خلال ندوات وورش عمل كثيرة خلال الفترة الماضية»، مضيفاً أن «المؤتمر» ما زال يعمل على بلورة مسودات لتنفيذ المقترحات المطلوبة لإثراء الحوار الوطنى فى مرحلته المقبلة، والتى يتمناها أكثر تركيزاً وعمقاً وفائدة؛ لخلق المناخ الأمثل والأفضل لإنشاء جمهورية جديدة يبنيها الفكر والجهد.

وثمّن نائب رئيس المؤتمر الدعوة للحوار الوطنى فى مرحلته الثانية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم إعادة تأكيده أن الحوار الوطنى لا بد أن يبدأ بأولوية الحوار فى الملف الاقتصادى، وتوجيه الدعوة لجميع القوى السياسية بإعداد الاقتراحات والأطروحات والحلول للوضع الاقتصادى الراهن وإرسالها للأمانة الفنية للحوار الوطنى فى موعد أقصاه 11 فبراير.

وقال «مرشد» إنها دعوة للجميع باستئناف الحوار الوطنى الجاد بتركيز أعمق وتحديد الأولويات ودعوة لكل القوى والتيارات السياسية والفكرية والاقتصادية بأن تشحذ الذهن، وتأتى بما لديها للخروج من الوضع الاقتصادى الراهن لوضع اقتصادى أفضل.

وأكد نائب رئيس «المؤتمر» أن الحزب وجّه الدعوة لكل كوادره المهتمة بالملف الاقتصادى؛ لإعداد ما لديها من أفكار وحلول مقترحة، وتقديمه للمكتب التنفيذى للحزب، الذى بدوره سيقدمه لمجلس أمناء الحوار الوطنى، مضيفاً أنه بات واضحاً أن الحزب لديه ملف سيكون متميزاً، وبخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق واقتصاد البحار والنقل البحرى.

وأضاف: «كل هذا سيتم إعداده فى ملف باسم حزب المؤتمر، ويقدم للأمانة الفنية للحوار الوطنى لمناقشته لاحقاً، ونستعد لوضع حلول للمشكلات الأخرى بخاصة التى تواجه المنظومة الصحية ونقص الكوادر البشرية، إلى جانب ضعف الرعاية الأولية الأساسية، ولدينا اقتراحات للإسراع فى ملف التأمين الصحى الشامل، وضم عدد أكبر من المحافظات فى المنظومة».