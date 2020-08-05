ياسر زكى المرشح لانتخابات الشيوخ الاقتصاد المصرى اثبت قدرته على تحمل الأزمات رغم التقلبات الاقتصادية العالمية البورصة مازالت تعانى من الآثار السلبية ويجب اعادة تنشيط التداولات

قال ياسر زكى ,المرشح الفردى لخزب مستقبل وطن فى إنتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة ان الاقتصاد المصرى اثبت قدرته على تحمل الازمات , وانه برغم من التقلبات الاقتصادية العالمية جراء ازمة الكورونا , الا انه استطاع امتصاص الاثار السلبية للازمة بشكل جيد , وذلك بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى يعد من ركائز التنمية الاقتصادية فى مصر حاليا , والذى يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بالسوق المصرى.

واضاف زكى ان المتغيرات الاقتصادية العالمية اضرت بجميع اسواق المال , ولكن اغلب اسواق المال العالمية استعادت جزءأ كبيرا من عافيتها , مقارنة بالسوق المصرى الذى مازال يعانى من الاثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية على الساحة العالمية.واوضح ياسر زكى انه برغم من الدور الرئيسى الذى تلعبه منظومة البورصة المصرية فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى , الا ان التداول بها يعانى من انخفاض كبير فى قيم واحجام التداول، ونتوسطها اليومى لا تتجاوز 500 مليون جنيه وهو ما يعد تراجعا كبيرا مقارنة بالعقد الماضى والذى كانت تحقق فيه ما يقرب من 2 مليار جنيه يوميا.

وصرح – زكى – انه خلال عام 2019 سجل الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر نحو 8.5 مليار دولار , وان اغلب هذه الاستثمارات يتم ادارتها من خلال البورصة المصرية , ولذلك تعد البورصة المصرية هى الواجهة الرئيسية للتعامل مع الاستثمارات الاجنبية المباشرة، كما ان البورصة المصرية استطاعت تمويل نحو 48 شركة بقيمة جاوزت 9.3 مليار جنيه خلال عام 2019.

واضاف زكى ان قوانين ونظم واجراءات الاستثمار فى مصر قد تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية , مثل قانون الاستثمار الموحد – ولائحته التنظيمية ومنظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المستثمرين , ووصفها بأنها من الادوات التى تسهل دخول الاستثمارات الى مصر , ولكن البورصة المصرية لم تحظى بنصيبها من هذه الطفرات فى تشجيع الاستثمار وكان يجب ان تعبر بشكل اكبر عن العمق الاستثمارى للاقتصاد المصرى بمستجداته الايجابية، معللا التراجع بأنه نتيجة غياب كثير من القطاعات والشركات القيادية والتى تمثل الركيزة الاساسية فى التداولات اليومية , مما يستوجب العمل على اعادة تنشيط التداولات بالبورصة المصرية، واثراء التداولات اليومية من خلال طروحات جديدة وسيولة استثمارية جديدة تضاف لباقة استثمارات السوق , حتى تتمكن البورصة من استعادة مكانتها كمرآة للاقتصاد المصرى.

يذكر ان ياسر زكى مرشح مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، لديه رؤية اقتصادية وخبرات متعددة فى المجال الصناعى والعقارى وايضا القطاع المالى , ويتضمن برنامجه الانتخابى الكثير لتطوير سوق المال المصرى، كما يشغل الكثير من المناصب ويقود العديد من الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى فى مجالات متعددة , كما له باع طويل فى التعامل مع الاوراق المالية والبورصة المصرية , و يعد من الخبراء فى هذا المجال ويقدم برنامجه الانتخابى.