بـ10 جنيهات.. مكون سحري لعلاج قشرة الشعر

يعاني عدد كبير من البشر من قشرة الشعر التي تثير الحكة بشكل مستمر وتسبب أرقًا للشباب، خاصة في العمل أو الدراسة أو التجمعات العائلية أو مع الأصدقاء، لذا يمكن التخلص منها، بمكون متوفر في المنزل، بدلًا من اللجوء إلى أدوية، قد تسبب حساسية أو لا تجدي نفعًا.

قشرة الشعر من المشكلات التي تواجه عددا كبيرا من الرجال والسيدات والأطفال، خاصة في فصل الشتاء، لذا أوضح الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية عبر صفحته على فيسبوك، أنه يمكن علاج القشرة، بمكون متوفر في كل منزل وهو الخل الذي يساعد في القضاء عليها، ويبلغ سعر عبوة الخل الصغيرة في حدود 10 جنيهات.

علاج قشرة الشعر بمكون متوفر في المنزل

وبحسب الدكتور هاني الناظر، يمكن إضافة معلقتين من الخل الأبيض، على كوب من المياه، ثم إضافتهما على فروة الرأس، خاصة المناطق المصابة بالقشرة: «لو عندك قشرة في فروة رأسك، بتضيف معلقتين خل لكوب من الماء، وتدهن فروة الرأس وتترك المحلول خمس دقائق، وبعدين تشطفه يوم بعد يوم».

وهناك طريقة أخرى لعلاج قشرة الشعر، بحسب موقع «مايو كلينك» الطبي.

طريقة أخرى لعلاج مشاكل الشعر

يمكن القضاء على قشرة الشعر، وعلاج الحكة المستمرة، التي تلفت انتباه الآخرين، من خلال استخدام أنواع شامبو جيدة، وبعد فترة من الاستمرار عليها، تأتي النتيجة إيجابية، بتقليل تراكم الزيوت وخلايا الجلد.

هناك أنواع من الشامبو طبية، تستخدم في علاج قشرة الشعر، ويطلق عليها شامبو قشرة الرأس العلاجي، واستعمال هذه الأنواع من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، مع غسل الشعر باستمرار.

علاج جفاف فروة الرأس

وهناك بعض الأشخاص الذين يعانون، من القشرة بدرجة بسيطة أو حادة، ويعانون من الجفاف فيجب عليهم غسل الشعر بالشامبو بشكل أقل تكرارًا، ووضع بلسم مرطب للشعر أو فروة الرأس.