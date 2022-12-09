نصائح للتغلب على مشاكل تساقط الشعر.. احرص على تناول البيض

يعاني الكثيرون من مشاكل عديدة متعلقة بالشعر، ومن أبرزها التساقط، الذي يعاني نحو 80% من الرجال ونصف النساء، وهو ما يسبب لهم حرجًا لكون الشعر عنصرًا جماليًا في المظهر الخارجي، ويتمثل الحفاظ عليه في عوامل مختلفة مثل العمر، الجينات أو التغذية.

أسباب تساقط الشعر

ويحدث تساقط الشعر لأسباب عديدة، منها الوراثة والشيخوخة وأمراض المناعة والتغيرات الهرمونية والإجهاد، بالإضافة إلي الثعلبة الأندروجينية والثعلبة البقعية، وتساقط الشعر الكربي الناتح عن التعرض لحدث صادم أو توتر وضغط كبير أو استخدام أدوية معينة.

وأفادت الدراسات أن الشعر مثل باقي أجزاء الجسم يحتاج إلى الفيتامينات والمغذيات حتى ينمو بصحة جيدة ويظهر بمظهر صحي وحيوي، فعندما لا نستطيع الحصول على المكونات المهمة للشعر في الغذاء، فمن الأفضل التوجه إلى المكملات الغذائية.

كما يحتاج الجسم إلى الكثير من الطاقة لجعل الشعر ينمو بمظهر صحي وقوي، وبالتالي عدم تناول وجبات غذائية متوازنة يؤثر على نمو الشعر وطبيعته، لذا يجب الحرص على تناول الفيتامينات والبروتينات اللازمة لنمو الشعر مثل البيض، والأسماك الدهنية والقريدس والتوت والأفوكادو والحمضيات.

ويتطلب علاج تساقط الشعر معرفة السبب الناتج عنه، مثل نقص التغذية أو المرض، ويمكن اللجوء إلى بعض المكملات الغذائية التي تشمل: «أوميغا 3 وأوميغا 6، الزنك، البيوتين، فيتامين سي، الحديد، فيتامين د، فيتامين أ»، إلا أنه من الضروري استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى المكملات الغذائية.

«الناظر»: البرد يزيد معدل تساقط الشعر

وقال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق في تصريحات تليفزيونية، إنّ الشعر يتساقط على مدار العام ولا يرتبط بموسم معين، وإنما يرجع لعوامل كثيرة منها: التعب النفسي والتوتر والإصابات المرضية، موضحًا أن معدل تساقط الشعر يزداد نسبيًا في البرد علاوة على تقصفه وضعفه نتيجة الجفاف.

وأضاف «الناظر»، أنه من الضروري الاعتناء بالشعر عن طريق استخدام المرطبات المناسبة له: « لابد من استخدام شامبو الشعر الجاف عند التعرض لتلك الحالة، استخدام الشامبو الخطأ يضر بصحة الشعر ويزيد من ضعفه وتلفه».