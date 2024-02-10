رضا إدريس: «الجريمة البيضاء» عودة إلى المسرح الجاد والهادف

أكد الفنان رضا إدريس وجود إقبال كبير من الجمهور على مسرحية «الجريمة البيضاء»، موضحا أنها تجربة جديدة في المسرح الخاص.

مسرحية «الجريمة البيضاء» عودة إلى المسرح المحترم

وأوضح «إدريس»، خلال لقائه في برنامج «الإبداع في مصر»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في الزمن الجميل كان هناك مسرحيات مميزة جدًا، ومسرحية «الجريمة البيضاء» عودة إلى المسرح الجاد والمحترم والهادف، مؤكدًا أنه يتمنى النجاح للعرض، «وفيه بشاير خير تدل على كده».

الاهتمام بعنصر الشباب في المسرحية

وأشار إدريس إلى أن شخصيته في المسرحية هي دور البستاني القديم، وهو دور محوري يؤثر في أحداث القصة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالمواهب الشابة خلال الفترة الحالية ودمجهم مع كبار الفنانين لإنتاج عمل مميز.