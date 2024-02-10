أستاذ دراسات بيئية: المجمع المتكامل لإدارة المخلفات يعمل في أكتوبر المقبل

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أنَّ مصر لديها مخلفات متنوعة تصل إلى 90 مليون طن سنويًا، منها 26 طن مخلفات بلدية «القمامة».

«القمامة» لم تعد عبئًا ولكنها استثمار

وشدد «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن القمامة لم تعد كما كانت عبئًا ولكنها الآن استثمار للدولة، موضحًا «يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدًا، وحدث ذلك منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون رقم 202 لسنة 2020، وهذا القانون به 80 مادة لإدارة المخلفات المتكاملة».

إنشاء أول مجمع متكامل لإدارة المخلفات

وأوضح «سمعان»، أن جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يهدف لمتابعة ومراقبة وتقديم كل ما يتعلق بأنشطة المخلفات، ويعمل باستراتيجية جيدة، لذا بدأت الدولة في الاستثمار بهذا القطاع، منوهًا بأنه منذ أسابيع تم إنشاء أول مجمع متكامل لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، وسيكون جاهزا للعمل في أكتوبر المقبل.

وأضاف، أن المشروع يعمل على شقين، أولهما عمل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري، منوهًا بأن من ضمن هذه المنظومة يتم رصد لهذه المخلفات ونظام للتنبؤ بنوعية الهواء.