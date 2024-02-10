«أم محمد».. سيدة مكافحة اقتحمت مجال النجارة في بني سويف

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا سيدة اقتحمت مجال النجارة، بعنوان: «أم محمد.. أيقونة الكفاح في بني سويف».

تهتم بمنزلها بجانب عملها طول النهار

هي السكينة في المحن والمعينة لأهلها، زرع الله فيها القوة لتكون سندا وعونا لأسرتها وزوجها متحدية كل الظروف المحيطة بها، كما أنها تستطيع الاهتمام بمنزلها بجانب عملها طول النهار.

التغلب على الظروف الصعبة

وقالت أم محمد: «استطعت التغلب على الصعوبات والتقاليد في الصعيد، وأحمد الله على أنني استطعت إثبات التغلب على الظروف الصعبة».

ورفضت أم محمد المرأة الأربعينية الجلوس في المنزل ونزلت إلى سوق عمل لتحقيق دخل للأسرة يسترهم من مد يد العون وطلب المساعدة.

وأوضحت أم محمد: «زوجي كان يعمل باليومية، واتفقنا على فتح ورشة أعاونه فيها، حيث نعمل في مجال النجارة، تلك المهنة الشاقة التي تقتصر على الرجال، لكني فضلت الدخول إليها من أجل عائلتنا».