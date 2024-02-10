كاتب صحفي: موقف مصر ثابت وداعم للحق الفلسطيني منذ بداية حرب غزة

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن بيان رئاسة الجمهورية والذي صدر بالأمس أكد المواقف المصرية الثابتة والداعمة للحق الفلسطيني منذ بداية الحرب على غزة، وقبلها، وعلى مدار عشرات السنوات الماضية، منوهًا بأن البيان كان واضحًا ومعبرًا للغاية عن موقف القاهرة تجاه القضية.

وشدد «مغاروي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه منذ بداية هذه الأزمة ومصر تدعو لعدم تصعيد المواقف وفتحت معبر رفح، وقدمت المساعدات منذ أول ساعة بعد العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن معبر رفح هو للأفراد وليس الشاحنات، ورغم ذلك جهزته مصر من الناحية الفنية لدخول الشاحنات، إلا أن التعنت الإسرائيلي كان واضحًا وجرى قصف المعبر من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.

وأضاف أن مصر لم تتخلى يومًا عن دعم القضية الفلسطينية سواء كان الدعم إنساني أو دبلوماسي أو في المواقف التي تتخذه القيادة السياسية تجاه هذه القضية، مؤكدًا أن مصر هي التي دعمت الحق الفلسطيني طوال هذه القضية، منوهًا بأن العالم ينقل الحدث وليس هناك مجال للتشكيك في الموقف المصري.

وأشار إلى أن القيادة الأمريكية هي التي مدت إسرائيل بجسر جوي من المعدات العسكرية وكأن إسرائيل تحتاج لهذه المعدات والآليات.

مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات التي وصلت غزة

وتابع: «مصر قدمت الكثير وقدمت أكثر من 80% من المساعدات التي وصلت غزة وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة إلى القطاع»، مشددًا على أن الموقف المصري من البداية كان واضحًا ودعت لوقف العداون الإسرائيلي وعدم تصعيد الأمور وحل جذري لهذه القضية، منوهًا بأنه لو تم اعتماده من البداية لتجنبت المنطقة من التصعيد والكثير من المآسي.