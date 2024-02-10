أستاذ قانون: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدمير كل مقومات الحياة في غزة

أكد الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي سقط أكثر من 100 ألف فلسطيني ما بين شهيد وقتيل ومفقود، فضلًا عن نزوح 1.7 مليون شخص لأكثر من مرة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية، فما ترتكبه آلة القتل الإسرائيلية أدى إلى انعدام مقومات الحياة بشكل كامل من خلال استهداف مباشر للمستشفيات والمدارس.

تدمير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني

وأوضح «أبو لحية»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هناك استهدافا مباشرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتدمير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منوهًا بأن الهدف من القصف المباشر هو محاولة لحرمان الشعب الفلسطيني من التعليم والصحة والحصول على لقمة العيش.

وأضاف أستاذ القانون، أن محكمة العدل الدولية تبنت إجراءات فورية منذ 20 يومًا تقريبًا ضد إسرائيل، نتيجة لثبوت الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن كل هذه التدابير تؤكد للعالم كله أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

إسرائيل تدوس بقدمها على القوانين

وشدد «أبولحية» على أن العالم أجمع يرى أن إسرائيل تدوس بقدمها على المواثيق الدولية، ولا تحترم القوانين التي تحرم استهداف المدنيين، بهذا الشكل اللاأخلاقي، حيث أن الفلسطيني بات معرضا للاستهداف في كل لحظة من آلة القتل الإسرائيلية.