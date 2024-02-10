أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد

أوضحت مديرية التموين، أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد، بمختلف المراكز في المحافظة، إذ توفر المنافذ والمعارض سلعًا غذائية مختلفة بتخفيضات تصل إلى 30%، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد

وأشارت مديرية التموين، إلى أنّ أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد، جاءت كالآتي:

- معرض رئيسي شارع الجمهورية أمام مديرية التموين

- سوبر ماركت هارمل حي البساتين.

- سوبر ماركت الرحمة حي البساتين

- مول المصرية حي البساتين

- سوبر ماركت أولاد حمام ميدان الشعلة

- منفذ أمان شارع صلاح سالم

- سوبر ماركت أولاد الضمراني بسوق الخارجة

- سوبر ماركت جملة سلطان شارع وصفي

- المعرض الرئيسي مول المصرية ميدان المستشفي أمام ادارة تموين الداخلة

- مول المصرية بمدينة موط الداخلة

- مول المصرية مدينة بلاط

- مول المصرية مدينة باريس

- المعرض الرئيسي بالسوق الحضارية بجوار سنترال الفرافرة

- مول المصرية بمدينة الفرافرة

توفير مختلف السلع الغذائية

وأكدت مديرية التموين، توفير مختلف السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان في محافظة الوادي الجديد التي تفتتح في 15 فبراير الجاري، بتخفيضات تصل إلى 30%.