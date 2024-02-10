رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد

كتب:

آية حسنين
03:46 م | السبت 10 فبراير 2024
ياميش رمضان

ياميش رمضان

أوضحت مديرية التموين، أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد، بمختلف المراكز في المحافظة، إذ توفر المنافذ والمعارض سلعًا غذائية مختلفة بتخفيضات تصل إلى 30%، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد

وأشارت مديرية التموين، إلى أنّ أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد، جاءت كالآتي:

- معرض رئيسي شارع الجمهورية أمام مديرية التموين

- سوبر ماركت هارمل حي البساتين.

- سوبر ماركت الرحمة حي البساتين

- مول المصرية حي البساتين

- سوبر ماركت أولاد حمام ميدان الشعلة

- منفذ أمان شارع صلاح سالم

- سوبر ماركت أولاد الضمراني بسوق الخارجة

- سوبر ماركت جملة سلطان شارع وصفي

- المعرض الرئيسي مول المصرية ميدان المستشفي أمام ادارة تموين الداخلة

- مول المصرية بمدينة موط الداخلة

- مول المصرية مدينة بلاط

- مول المصرية مدينة باريس

- المعرض الرئيسي بالسوق الحضارية بجوار سنترال الفرافرة

- مول المصرية بمدينة الفرافرة

توفير مختلف السلع الغذائية

وأكدت مديرية التموين، توفير مختلف السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان في محافظة الوادي الجديد التي تفتتح في 15 فبراير الجاري، بتخفيضات تصل إلى 30%.

اقرأ المزيد:

بتخفيضات 35%.. وزير التموين يفتتح معرض «اهلا رمضان» بشبرا الخيمة

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان بـ«أرض كوتة»

انتهاء التجهيزات لافتتاح معرض اهلا رمضان بأرض كوتة بالإسكندرية

18 منفذا لـ"اهلا رمضان" بالقليوبية
بقلم آية حسنين