«الداخلية»: ضبط متهمين بحوزتهم مخدرات في القليوبية وقنا بقيمة 3.5 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتي أمن القليوبية وقنا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وضبطت الأجهزة الأمنية 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات وكمية لمخدري الأفيون والآيس، وبندقية خرطوش وطبنجة وسيارة ومبلغ مالي وسلاح أبيض وميزان حساس، متحصلات نشاطهم الإجرامي.

كما أسفرت الحملات الأمنية عن ما يلي:

- ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرامات وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات وبندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي، متحصلات نشاطه الإجرامي.

- ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلوجرام وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي، متحصلات نشاطه الإجرامي.

- ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الخانكة بحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات و4000 قرص مؤثر لعقار البريجابالين ومبلغ مالي، متحصلات نشاطهما الإجرامي.

- ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدري الهيروين الآيس والشابو ومبلغ مالي متحصلات نشاطه الإجرامي.

- ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي، متحصلات نشاطهما الإجرامي.

- ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قوص، وبحوزته كمية لمخدري الآيس والشابو، وزنت 3 كيلوجرامات وطبنجة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومسدس رصاص ومبلغ مالي، من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.