«صحة الإسماعيلية» تنظم ندوة في هيئة قناة السويس عن خطورة المخدرات

نظمت الصحة بالإسماعيلية ندوة تثقيفيه تحت عنوان «خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع»، وذلك بمركز التدريب والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، بحضور عدد من العاملين بمختلف إدارات هيئة قناة السويس.

خطورة المخدرات المصنعة

وقالت الدكتورة ياسمين الغزولي مدير إدارة السموم بمديرية الصحة بالإسماعيلية خلال الندوة، إن المخدرات المصنعة أصبحت الأكثر خطورة على الفرد والمجتمع، متناولا بعض أنواع المخدرات وخطورة إدمانها.

وأضافت «الغزولي»، خلال الندوة، أن المخدرات المصنعة، لا تقتصر على فئة معينة، إلا أنها تستهدف كل فئات المجتمع والتوعية بأنواع المواد المخدرة وتأثيرها على الإنسان، والآثار التي تصاحب المتعاطي والمدمن، وصولاً إلى مسببات الوفاة المتعلقة بإدمان المخدرات.

كيفية التعامل الأمثل مع المدمن

وناقش وائل يوسف، أخصائي الإعلام بمركز المشورة والفحص الاختياري للإيدز، كيفية التعامل الأمثل مع المدمن، وكذلك النتائج المترتبة في حال تأخير قرار الإقلاع عن الإدمان.

وقال «يوسف»، إن مركز المشورة والفحص الاختياري التابع لوزارة الصحة والسكان بمدينة الاسماعيلية يقدم الخدمة العلاجية والدعم النفسي لمرضى الإيدز بالمجان، وفى خصوصية وسرية تامة، مشيرا إلى المركز يتولى الرد على جميع الاستفسارات بمعرفة نخبة من الأطباء والمتخصصين.