«المالية» تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3%.. خبير اقتصادي يشرح الأسباب

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، والذي ساهم في استقرار أسعار بعض السلع، مع الثبات النسبي في أسعار السلع الاستراتيجية وخاصة البترول، فضلا عن تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، هو ما دفع المالية إلى توقع نمو الناتج المحلي إلى 3% خلال السنة المالية الحالية.

وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقرار سعر صرف الدولار يمكن المنتج المصري المحلي والمستثمر من العمل بشكل فعال مما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية، الأمر الذي يساهم في توفير حصيلة دولارية في الخزانة المصرية، مما يعمل على تحسين كفاءة الاقتصاد المصري.

توقعات نمو الناتج المحلي

ومن جانبه، قال شعيب، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث أنه يرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصرلا سيما معدلات التضخم واستقرار سعرالصرف والذي شهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية في السوق الموازية، والذي يعد أمرا بالغ الأهمية لتحسين أداء وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

استقرار الوضع الاقتصادي

وتابع شعيب، نمو الناتج المحلي الإجمالي يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري فضلا عن تحفيز الدولة المصرية على اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحسين معيشة المواطنين وضخ مزيد من حزم الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.