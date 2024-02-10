رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خيري بشارة: أحب مشاهدة أفلام زكي شان.. وأملك رؤية منفتحة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:42 م | السبت 10 فبراير 2024
خيري بشارة

خيري بشارة

تقام حاليا ماستر كلاس للمخرج الكبير خيري بشارة، على هامش فعاليات مهرجان الأقصر، بأحد الفنادق في منطقة الأقصر، بحضور محمود حميدة.

خيرى بشارة فى مهرجان الأقصر

قال خيري يشارة: «أنا أملك رؤية منفتحة لأفلام السينما، وأحب زكي شان، وبحب أتفرج على أفلامه»، مشيرا إلى أن نشأت المسرح كانت بدون مخرج، حتى إن زاد عدد الممثلين فى العرض، فكان لا بد من وجود شخص مسؤول عن الرؤية البصرية.

وأضاف أن أعظم مخرجي مصر كان عاطف الطيب، لأنه كان يمتلك رؤية في أعماله، وكان على علم كامل لجوانب السيناريو.

وتحمل الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اسم المخرج الكبير خيري بشارة، تقديرا لمشواره الفني الكبير.

اقرأ المزيد:

خيري بشارة يهدي تكريم مهرجان الأقصر لجيل مخرجي الثمانينات

قناة الحياة تعرض حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على الهواء

دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها وحسن الرداد على تكريم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ندوة لتكريم المنتج جابي خوري في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
بقلم أحمد عبد الرحمن