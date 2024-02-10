خيري بشارة: أحب مشاهدة أفلام زكي شان.. وأملك رؤية منفتحة

تقام حاليا ماستر كلاس للمخرج الكبير خيري بشارة، على هامش فعاليات مهرجان الأقصر، بأحد الفنادق في منطقة الأقصر، بحضور محمود حميدة.

خيرى بشارة فى مهرجان الأقصر

قال خيري يشارة: «أنا أملك رؤية منفتحة لأفلام السينما، وأحب زكي شان، وبحب أتفرج على أفلامه»، مشيرا إلى أن نشأت المسرح كانت بدون مخرج، حتى إن زاد عدد الممثلين فى العرض، فكان لا بد من وجود شخص مسؤول عن الرؤية البصرية.

وأضاف أن أعظم مخرجي مصر كان عاطف الطيب، لأنه كان يمتلك رؤية في أعماله، وكان على علم كامل لجوانب السيناريو.

وتحمل الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اسم المخرج الكبير خيري بشارة، تقديرا لمشواره الفني الكبير.