دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها وحسن الرداد على تكريم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» على تهنئة شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد على تكريمهما من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

دنيا سمير غانم تهنئ إيمي بتكريم مهرجان الأقصر

ونشرت دنيا سمير غانم مجموعة صور لإيمي أثناء التكريم: «أجمل نجمة وأخف دم بنت في الدنيا.. ألف مبروك التكريم من مهرجان الأقصر وألف مبروك لأخويا النجم حسن الرداد.. ربنا يحفظكم ويحرسكم و ينجحكم دايما يا رب.

تكريم إيمي سمير غانم من مهرجان الأقصر

وكرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته الـ13 إيمي سمير غانم عن مجمل أعمالها الكوميدية، التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة السمراء.