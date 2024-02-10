حزب «المصريين» ينظم دورة مجانية عن «تشجير الأسطح» بالبحر الأحمر

نظمت أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، اليوم السبت، دورة تدريبية جديدة بعنوان «تشجير الأسطح» وتشمل محاضرات نظري وتدريبات عملي، ضمن المبادرات الخدمية المُقدمة للأعضاء والمواطنين بالمحافظة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي وتنفيذًا لتوجيهات المستشار حسين أبوالعطا، رئيس الحزب، الذي دائمًا يناشد ضرورة مشاركة القوى الوطنية إلى جانب الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومشاركته في حياته اليومية والاستماع إلى رؤاه ومشكلاته والعمل على حلها.

ازرع صح

وقال هاني عبدالسميع، أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن الدورة التدريبية «تشجير الأسطح» تتم تحت قيادة المهندسة راوية محمد، أمين لجنة التقييم والمتابعة بالحزب، وترفع شعار «ازرع صح»، وتتناول مُقدمة عن زراعة الأسطح والبلكونات والزراعة المنزلية بالإضافة إلى الزراعة المائية الهيدروبونيك، مرورًا بالجدوى الاقتصادية من زراعة الأسطح، وكذلك شرح كامل لأنظمة الزراعة المائية «الهيدربونيك»، والزراعة الهوائية «الأيروبونيك».

وأضاف «عبدالسميع» خلال تصريحات له، أن دورة «تشجير الأسطح» تهدف لاستفادة المواطن وبالأخص السيدات لتعريفهن بكيفية زراعة بعض النباتات المفيدة للمنزل واستهلاك الأسرة بإمكانيات اقتصادية بسيطة من أجل تحقيق دخل اقتصادي من خلال زراعة الأسطح والبلكونات، مؤكدًا الأهمية البالغة للزراعة وهي علم الحياة وأساس العلوم الأخرى، ومدى تأثير النباتات على البيئة حيث توفر إنتاج الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وتساهم في تقليل التلوث البيئي.

تشجير الأسطح

وأكد أن دورة «تشجير الأسطح» رفعت شعار «ازرع صح» من أجل التوعية بأنظمة الزراعة الملائمة للمنزل والبيئات للتربة وأنواعها وكيفية استغلال الأسطح للزراعة وتقسيمها تقسيمًا سليمًا، مع توضيح خلطة التربة ونوع السماد المناسب وكيفية الري وتجهيز المحلول المغذي الملائم للزراعة المائية.

واختتم: أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر تقوم بالعديد من المبادرات المجتمعية في إطار الدور المجتمعي والأيديولوجية التي ينتهجها الحزب لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.