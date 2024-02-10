نائبة التنسيقية: خطة لتطوير معبد إدفو بتكلفة 250 مليون جنيه

رصدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهم وأحدث أعمال تطوير معبد وطريق إدفو بأسوان نتيجة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به مسبقا برفقة لجنة من المحافظة تضمنت المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان.

تطوير حرم وطريق معبد إدفو

وأجرت النائبة نشوى الشريف، زيارة لمحافظة أسوان لتفقد اللمسات الأخيرة في تطوير حرم وطريق معبد إدفو، بعدما كان يعاني السياح من أجل الوصول إليه بسبب البنية التحتية المهدومة والشوارع غير المرصوفة، كما جرى إحلال وتجديد الحناطير وحل مشكلات تخص عدم توافر أتوبيسات وغيرها من المشكلات المتعلقة بزيارة المعبد.

وكشفت نشوى الشريف، في تصريح لـ الوطن عن أهم أعمال التطوير التي شهدها المعبد في الوقت الحالي، والتي تُقدر بـ250 مليون جنيه لجذب أكبر عدد من السائحين والزائرين، وحل المشكلات التي كانت تواجههم، خاصةً أن المعبد من أهم مصادر الدخل في المحافظة.

المدخل الخارجي للمتحف

وتابعت النائبة، أنه بخصوص المدخل الخارجي للمتحف، فجرى عمل مدخلين أحدهما للسيارات والآخر للحناطير، بالنسبة للدخول إلى معبد إدفو، جرى تطوير السور الخارجي بالكامل لبناء الحجر المنحوت حفاظا على الناحية الأمنية والأثرية بالنسبة للمعبد، بالإضافة إلى أنه تم تطوير منطقة «الباركينج» بالكامل خاصةً «باركينج الحناطير»، ومنظومة إضاءة جديدة للمعبد بالكامل مستقبلا لتشغيل المعبد للزيارة ليلا.

تطوير معبد إدفو

وأَشارت نائبة التنسيقية إلى أن تطوير معبد إدفو تضمن تطوير شامل للسور الداخلي الفاصل بين البازارات ومدخل المعبد، ونقل البازارات من الناحية الشرقية لمرور الزائرين جميعا للناحية الغربية، وتطوير وتوسيع الممر الداخلي إلى المعبد وعمل 3 بوابات بدلا من 10، واستخدام البوابات الإلكترونية للتذاكر وبناء غرفة كبيرة تحت الأرض بالنسبة لنظام الإطفاء التلقائي الخاص بالمعبد بالكامل، بالإضافة إلى التطوير الداخلي وترميم كافة المناطق الموجودة داخل المعبد.