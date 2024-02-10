وكيل «خطة النواب»: المجلس سيناقش غدا إقرار الزيادات الجديدة للمرتبات والمعاشات

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس سيناقش خلال جلسته غداً، إقرار الزيادات الجديدة في المرتبات، إلى جانب زيادة المعاشات، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي صدرت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا لتطبيقها قبل حلول شهر رمضان، خلال شهر مارس.

زيادة المرتبات والمعاشات

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، إن صرف الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات سيكون خلال شهر مارس، موضحاً أن تلك الزيادات تصرف مع تطبيق الموازنة العامة للدولة في يوليو من كل عام، إلا أنه تم تبكيرها نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، للتخفيف عن أعباء المواطن، خاصة قبل دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من حزمة الحماية الاجتماعية يقرب من 60 مليون مواطن.

صرف زيادة المرتبات والمعاشات

وأضاف «عمر» أن الحكومة ستتقدم غداً، أمام مجلس النواب بمشروعات القوانين الخاصة بتبكير صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات، وضريبة الدخل، مشيرًا إلى أن القرارات تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصبح 6 آلاف جنيه شهريًا، والذي يأتي في إطار تخفيف أعباء المعيشية عن المواطن المصري، مؤكداً أن مرتبات شهر مارس ستصرف بالزيادات الجديدة، في إطار ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.