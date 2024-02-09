6 آلاف جنيه حدا أدنى.. اعرف جدول المرتبات الجديد 2024 بالدرجات الوظيفية

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن جدول المرتبات الجديد 2024 بالدرجات الوظيفية، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لدعم المواطنين، ليصل الحد الأدنى بذلك إلى 6 آلاف جنيه للدرجة الوظيفية السادسة بدلاً من 4 آلاف جنيه.

تفاصيل جدول المرتبات الجديد 2024

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل جدول المرتبات الجديد 2024، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية.

جدول الأجور 2024

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية السادسة على 6 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الخامسة على 6 آلاف و500 جنيه بدلاً من 4 آلاف و500 جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الرابعة على 7 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الثالثة على 7 آلاف و500 جنيه بدلاً من 5 آلاف و500 جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الثانية على 8 آلاف جنيه بدلاً من 6 آلاف جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الأولى على 8 آلاف و200 جنيه.

- يحصل العاملون في درجة المدير العام أو ما يعادلها على 9 آلاف و200 جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة العالية أو ما يعادلها على 10 آلاف و200 جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها على 12 ألفا و200 جنيه.