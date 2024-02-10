باسل رحمي: تعاون مع جمهورية بلغاريا للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا الذي عقد بالقاهرة اليوم السبت.

ترأس الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري، ونائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل، وعدد من وزراء البلدين وعدد من كبار المسئولين رفيعي المستوى من البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية

تناول الاجتماع حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وأكد باسل رحمي، حرص جهاز تنمية المشروعات بتعزيز سبل الشراكة مع دولة بلغاريا من خلال بحث فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة وخاصة في مجالات الاقتصاد الابتكاري والتحول الرقمي وتطوير آليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشدد «رحمي» على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير العلاقات الثنائية، وذلك من خلال الاتفاق على التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة البلغارية للترويج للمشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف تبادل ونقل الخبرات في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتنظيم المعارض المشتركة بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية ودعم العلاقات الاقتصادية للبلدين.

واتفق الجانبان على أن تشهد الفترة المقبلة تعاون مستمر للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.