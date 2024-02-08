مطالبة برلمانية بتطبيق قرارات الرئيس على العاملين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الخميس استكمالاً لسلسلة اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمرحلة القادمة، وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

حزمة قرارات الحماية

وأشاد "مرعي"، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مطالباً جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ هذه القرارات على كافة الموظفين لديه ليتم تطبيقها اعتباراً من أول مارس القادم طبقاً للقرار الجمهوري.

تنمية المشروعات الصغيرة

وكانت قد أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، في اجتماعها الأخير برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالتوجيه للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات في الجهاز في مدة أقصاها 15 يومًا، وذلك لصرف مستحقات العاملين بجهاز تنمية المشروعات؛ لمواجهة الظروف المعيشية لهم إذ أن هذه المستحقات مرتبطة بالتقييمات.

يذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 اجتماعًا على مدار أسبوعين، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.