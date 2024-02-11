«القاهرة الإخبارية»: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة مزارع شبعا كتب: هانى حسن 09:27 ص | الأحد 11 فبراير 2024 جانب من أحداث لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة مزارع شبعا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدفا مشبوها من لبنان «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف مسؤولا بحزب الله في لبنان طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة مركبا جنوب لبنان وسائل إعلام: غارة إسرائيلية بين منطقتي جبشيت وحاروف في لبنان لبنان مزارع شبعا إطلاق صواريخ إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن