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«القاهرة الإخبارية»: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة مزارع شبعا

كتب:

هانى حسن
09:27 ص | الأحد 11 فبراير 2024
جانب من أحداث لبنان

جانب من أحداث لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة مزارع شبعا.

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بقلم هانى حسن