الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدفا مشبوها من لبنان

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترضت هدفا جويا مشبوها قادما من لبنان نحو سماء كادرايم جنوبي صفد.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 127 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات في ظل مطالبات دولية للعمل على إيقاف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي التي أعطى أوامر للتحرك إلى مدينة رفح الفلسطينية ولكنها لم تدخل التنفيذ حتى الآن.

مواجهة تهمة إبادة جماعية ضد فلسطين

وتواجه إسرائيل تهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية ورفعتها دولة جنوب إفريقيا.