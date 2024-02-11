«صحة الشيوخ»: عودة جلسات الحوار الوطني تعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، إنّ عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لاستئناف جلسات الحوار الوطني، خطوة مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

وأضاف مهران، أنّ عودة الحوار الوطني تأتي في وقتٍ مهم تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أنّ مناقشة المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ستساهم في إيجاد حلولٍ لهذه التحديات.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الحوار الوطني، بما في ذلك الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أنّ الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلولٍ شاملة ومستدامة للتحديات التي تواجهها مصر، مؤكدًا دعمه الكامل للحوار الوطني.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أهمية ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، بأنّه استقر على أن تكون الجلسات علنية متخصصة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وأن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، لافتا إلى أهمية دعوة المتخصصين والخبراء والتنفيذيين وأعضاء السلطة التشريعية من أجل التنوع والاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر.