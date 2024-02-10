برلماني: مصر ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وقال «عكاشة»، إن مصر تُقدم وتُنسق مع جميع الأطراف لتخفيف الأزمات الإنسانية، كما ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

وشدد على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ثابتا وراسخا منذ أحداث 7 أكتوبر بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في قطاع غزة وإعلان مصر رفض المخطط الذي يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ موقف سيادي وشهد عليه العالم بأثره، بعدد من اللقاءات الصحفية التي شهدهما وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، من رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم، وعن زيادة كمية المساعدات لأهلنا في غزة.