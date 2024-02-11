جبالي يشكر الرئيس السيسي: توجيهاته كانت دافعا مهما لإصدار قانون المسنين

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مشيرا إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية كانت دافعا ومحفزا للجميع لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمته بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع،

كما وجّه رئيس مجلس النواب، الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل إزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة .

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ التعاون المثمر والبناء مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء)، أسفر عن خروج مشروع القانون في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم، مقدما الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء اللجنة المشتركة على المجهود الوافر والنقاشات الثرية والتي أسفرت عن خروج مشروع القانون في صورته النهائية.

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته، أنّ لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات وأبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب وحقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.

وتابع رئيس مجلس النواب: «كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وكانت توجيهاته دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل الرئيس أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على المجلس».

وأردف رئيس مجلس النواب: «في هذا المقام لزامًا علينا أن نتوجه بخالص الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأي هي الأساس الذي بني عليه التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) والتي شهدت تعاونا مثمرا وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم».

واختتم رئيس مجلس النواب، كلمته بالقول: «لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وأعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض».