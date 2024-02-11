رئيس الوزراء يتجه إلى دبي للمشاركة في «القمة العالمية للحكومات 2024»

يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، القاهرة، متجهًا إلى الإمارات؛ تلبيةً للدعوة الكريمة المُوجّهة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، للمشاركة في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024»، المُقرر أن تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في «القمة العالمية للحكومات 2024»، مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وتُعقد القمة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، ومن المُقرر أن تجمع نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.