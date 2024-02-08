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مدبولي يوجّه الحكومة بتفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

كتب:

أسماء زايد
12:39 م | الخميس 08 فبراير 2024
اجتماع الحكومة

اجتماع الحكومة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة بمختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن يبدأ كل وزير تنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، أنّه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف الملفات مع الوزارات المعنية، لتفعيل التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجها بالاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكدا: «منفتحون على كل الآراء والتوجهات بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية».

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