تفاصيل وضع حجر أساس مصنع يازاكي لإنتاج ضفائر السيارات.. يوفر 3500 وظيفة

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، ويامادا مونينوري، رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي اليابانية بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وضعا حجر الأساس لمصنع شركة «يازاكي اليابانية» لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، بأول منطقة استثمارية حرة خاصة على أرض المحافظة.

أبرز المعلومات عن مصنع يازاكي

واستعرض المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أبرز المعلومات عن مصنع يازاكي، وجاءت كالتالي:

- 70 ألف متر إجمالي مساحة المصنع.

- يضم منطقة حرة ومباني إدارية ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات.

- يقع في منطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم.

- 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يوفرها المصنع.

-30 مليون يورو تكلفة المرحلة الأولى.

- متخصص في إنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات.

- 100 مليون يورو سنويا حجم الصادرات المستهدف.

- 100 % من إنتاج المصنع للتصدير.

- يعزز فرص تحول مصر إلى مركز استثماري إقليمي لصناعة السيارات.

- يمثل نقطة انطلاق لإنشاء 5 مصانع أخرى للشركة في مصر.