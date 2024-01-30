محافظ الفيوم والسفير الياباني يضعان حجر أساس شركة يازاكي لإنتاج ضفائر السيارات

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك فى مستهل زيارتهما لمحافظة الفيوم، لوضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي اليابانية لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بأول منطقة استثمارية حرة بالمحافظة، بمنشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم.

وخلال اللقاء رحب محافظ الفيوم، بالسفير الياباني بمصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معربًا عن سعادته، لزيارتهما للمحافظة لوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي مصر" للضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، مؤكدًا على وضع آليات لسبل التعاون المشترك بين مصر واليابان في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية، آملا بمزيد من التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المستقبلية بمختلف المجالات.

تحسين مناخ الاستثمار بالفيوم

وأشار المحافظ، إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على أرض الفيوم، ومساعدتها فى جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية بها.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

ولفت إلى توجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بمختلف محافظات مصر، والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

انشاء مصنع الضفائر والأنظمة الكهربية

كما استعرض محافظ الفيوم، جهود المحافظة في الارتقاء بمختلف المشروعات، ومنها مراحل الإعداد لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية من خلال شركة يازاكي اليابانية، بجانب ما شهدته بحيرة قارون من أعمال تطوير، كما بحث مع السفير الياباني آليات التوسع فى المدارس اليابانية على أرض الفيوم.

ومن ناحيته، قدم أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، الشكر لمحافظ الفيوم، على حسن الاستقبال، مثمناً جهوده وتعاونه البناء والمثمر، لتنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية الخاصة بشركة يازاكي اليابانية على أرض الفيوم، مؤكداً على أن الدولتين المصرية واليابانية تجمعهما علاقات وطيدة.

تعزيز التعاون بين مصر واليابان

فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات «المصرية- اليابانية» تشهد تطوراً كبيراً من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان، مضيفاً أن البلدين يحرصان على تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات المختلفة بشتى المجالات.

وضع حجر الأساس لشركة يازاكي

وأضاف، أننا اليوم بصدد وضع حجر الأساس لأحد المصانع الاستثمارية على أرض الفيوم، من خلال التعاون المثمر والبناء مع شركة يازاكي اليابانية، وهو أحد ثمار الرخصة الذهبية التى تم منحها للشركة من خلال مجلس الوزراء، بما يؤكد على المناخ الجيد للاستثمار بالدولة المصرية عموما، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن يقوم محافظ الفيوم، والسفير الياباني بالقاهرة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي شركة يازاكي اليابانية، بوضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي اليابانية لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، كأول منطقة استثمارية حرة على أرض المحافظة، على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، حيث يعد تنفيذ المشروع الاستثمار الأمثل لقدرات الدولة، ويؤكد علي ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار الجيد على أرض مصرنا الغالية بشكل عام، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياءالدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة منى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمناطق الحرة.